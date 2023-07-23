«Пари НН» — «Динамо». Зря Личка сделал Бальбуэну капитаном

Таким ходом остались недовольны не только футболисты бело-голубых, но и общественность. Ситуация отражается на игре.

25 июля состоится матч Кубка России «Пари НН» — «Динамо». Начало — в 18:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех нижегородцев оценивается в 3.64. На ничью дают коэффициент 3.54.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Пари НН» — «Динамо» 25 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра Кубка России «Пари НН» — «Динамо» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оцениваются коэффициентом 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Динамо» (25.07.2023)

Футбольный сезон не оставляет болельщикам времени на передышку. Вслед за матчами 1-го тура РПЛ команды начинают розыгрыш Кубка России. 25 июля в группе D «Пари НН» принимает на домашнем стадионе «Нижний Новгород» «Динамо». Начало игры — в 18:30 мск.

Игроки «Динамо» прибыли в Нижний Новгород в смешанных чувствах. В контрольных встречах перед стартом РПЛ бело-голубые сметали соперников с пути, а в первом официальном матче умудрились проиграть дома «Краснодару» со счётом 1:3.

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Наиболее растерянным выглядел главный тренер «Динамо». Марцел Личка явно не так представлял себе официальный дебют у руля бело-голубых. К 53-й минуте матча его подопечные уступали с разгромным счётом 0:3 и выглядели дезорганизованными.

Нужно отметить, что и болельщики ожидали совершенно другой игры от бело-голубых, ведь в двух контрольных встречах они обыграли ЦСКА с общим счётом 11:3. Но товарищеские матчи оказались слабым индикатором готовности «Динамо» к сезону.

Немаловажная деталь — на поражение «Краснодару» могла повлиять ситуация с назначением нового капитана команды. Неожиданно повязку получил Фабиан Бальбуэна, что вызвало неоднозначную реакцию у футболистов. Год тому назад парагваец поставил свои интересы выше клуба, бросив «Динамо» в сложный период.

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Вернувшийся «блудный сын» сразу получил шикарный кредит доверия от Лички. Судя по информации инсайдеров, ситуацию негативно воспринял Фомин. Даниил внешне спокойно отреагировал на решение тренера, но его моральное состояние вызывает вопросы. Может быть, поэтому в обороне бело-голубых было запредельное количество ошибок.

Допускать подобную вольность в игре с «Пари НН» — непростительная роскошь. Сергей Юран проделал в межсезонье большую работу, создав сильную команду. «Зенит» прочувствовал на себе колючую позиционную оборону нижегородцев в недавней встрече РПЛ.

До удаления Александрова на 51-й минуте все попытки действующего чемпиона обнаружить брешь в защите оборачивались провалом. Только под занавес встречи голевой дубль Кассьеры склонил чашу весов в пользу «Зенита» (2:0).

Контратаковали хозяева достаточно внятно. Юран умеет выстраивать молниеносный выход из обороны, а получив в распоряжение быстрых фланговых футболистов, тренер разнообразил действия команды у штрафной площади соперника. «Пари НН» и «Динамо» провели шесть очных встреч. Пока преимущество на стороне клуба из Москвы — четыре победы при одном ничейном исходе.

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«Пари НН» изо всех сил мешал «Зениту» создавать опасные моменты, даже оставшись в меньшинстве. Из первой официальной игры сезона Юран наверняка сделает правильные выводы, усилив проблемные места команды. Рекомендуем обратить внимание на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Пари НН» — «Динамо» 25 июля 2023 года

Марцел Личка получил богатую пищу для размышлений после 1-го тура. Тренеру «Динамо» предстоит в режиме дефицита времени переформатировать оборону, сделавшую массу ошибок в матче с «Краснодаром». Весьма вероятно, что бело-голубые откажутся от атакующей схемы в пользу надёжной защитной расстановки. В игре не ждём больше двух забитых мячей, на что и поставим.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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