«Пари НН» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру 1-го тура Кубка России

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» за 2.09.
«Чуть-чуть передохнули — снова в бой. У нас Кубок России в формате группового турнира. И начинаем мы с поездки в Нижний Новгород, где «Пари НН» будет играть с московским «Динамо». Да, динамовцы проиграли первый официальный матч под руководством Лички – 1:3 «Краснодару», «напривозили» себе в обороне. Впрочем, ничего удивительного. Команды Лички часто так авантюрно действуют, но мало кто ожидал, что в домашнем матче с «Краснодаром» это сразу произойдёт.
«Пари НН» тоже уступил в 1-м туре – «Зениту» (0:2). Практически без атаки играли плюс с удалением Александрова. Так что вряд ли этот матч команда Сергея Юрана может занести себе в актив.
Мне очень понравились динамовцы в первые полчаса в игре с «Краснодаром». И я вижу потенциал у этой команды. Понятно, что какие-то позиции требуют усиления, где-то нужно продублировать. И где-то состав будет подкорректирован. Но, если «Динамо» поправит реализацию, всё должно быть нормально. И для Лички сейчас каждый официальный матч чрезвычайно важен. Нужен хороший результат. Нужны положительные эмоции.
Я думаю, что «Динамо» сильнее на данный момент, чем «Пари НН». И даже несмотря на то, что динамовцы играют на выезде, верю, что «Динамо» в первой кубковой игре увезёт из Нижнего Новгорода победу. Мой прогноз — победа «Динамо» за 2.09», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 8.40.
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