«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — ЦСКА.
Ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.76.
«Оренбург» неплохо смотрелся в матче со «Спартаком» в Москве, но команде не хватило физически на два тайма, потому что в большей степени она оборонялась и играла на контратаке.
Здесь уже было большое различие между «Оренбургом» Лички и «Оренбургом» Ярошика. Все подсказы Ярошика были направлены на то, чтобы сбивать темп, пытаться владеть мячом и тормозить игру. Я думаю, что тот футбол, который был при Личке, мы вряд ли увидим и в этом кубковом матче.
Что касается ЦСКА, то команда проиграла в Екатеринбурге в чемпионате. Сейчас у армейцев страшнейший кадровый голод. Практически все центральные защитники получили травмы, в нападении продали Медину, Карраскаль тоже не играет.
Сейчас ЦСКА нужны приобретения, поэтому я думаю, что у команды ещё будет ротация.
Я не верю, что ЦСКА в таком составе, да ещё и на искусственном поле, одержит победу. Хотя почему-то ЦСКА — фаворит.
Возьму страховочный вариант, который, на мой взгляд, просто железобетонный: «Оренбург» не проиграет», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 6.49.
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