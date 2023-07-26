«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.76.

«Оренбург» неплохо смотрелся в матче со «Спартаком» в Москве, но команде не хватило физически на два тайма, потому что в большей степени она оборонялась и играла на контратаке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь уже было большое различие между «Оренбургом» Лички и «Оренбургом» Ярошика. Все подсказы Ярошика были направлены на то, чтобы сбивать темп, пытаться владеть мячом и тормозить игру. Я думаю, что тот футбол, который был при Личке, мы вряд ли увидим и в этом кубковом матче.

Что касается ЦСКА, то команда проиграла в Екатеринбурге в чемпионате. Сейчас у армейцев страшнейший кадровый голод. Практически все центральные защитники получили травмы, в нападении продали Медину, Карраскаль тоже не играет.

Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 26 июля 2023, среда. 16:15 МСК Оренбург Оренбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас ЦСКА нужны приобретения, поэтому я думаю, что у команды ещё будет ротация.

Я не верю, что ЦСКА в таком составе, да ещё и на искусственном поле, одержит победу. Хотя почему-то ЦСКА — фаворит.

Возьму страховочный вариант, который, на мой взгляд, просто железобетонный: «Оренбург» не проиграет», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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