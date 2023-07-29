«Урал» – «Пари НН»: прогноз Егора Титова на игру второго тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Пари НН».
Ставка: победа «Урала» за 2.05.
«Урал» понравился в первом туре против ЦСКА, где одержал победу. После этого уступили «Локомотиву, хотя открыли счет и выглядели интереснее. Но в целом видно, что команда хорошо готова к сезону. У них сильный тренер – Гончаренко. И ему предоставили хороших игроков, там, я посмотрел, есть и скамейка, а не только стартовый состав. Требования тренера игроки воспринимают, видны система, организация. Для меня «Урал» здесь будет фаворитом, еще и играет на своем поле.
«Пари НН» неплохо играл с «Зенитом» до момента с удалением, оно, конечно, надломило нижегородцев. С «Динамо», которое играло практически вторым составом, «Нижний» выглядел поинтереснее. Но как только основные футболисты начали появляться у бело-голубых, стало тяжело. Для меня это пока сырая команда, у которой большие трудности в атаке. Да и весь состав выглядит слабее, чем у «Урала».
Поэтому в этом матче я ставлю на победу екатеринбуржцев. Другим результатам буду удивлен. «Урал» очень нравится сейчас», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 8.41.
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