«Урал» — «Пари НН». Секрет успеха Гончаренко — хорошее питание

Тренер в шутку отметил, что его подопечных хорошо кормят и это сказывается на игре. Доля правды в этом есть.

29 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех нижегородцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Пари НН» 29 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Пари Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Урал» — «Пари НН» (29.07.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. На 29 июля запланированы три встречи 2-го тура. В одной из них на стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами местный «Урал» и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Урал», как в плане результатов, так и по качеству продемонстрированного футбола, довольно неплохо начал сезон. В матче 1-го тура он обыграл ЦСКА (2:1), а во встрече Кубка России проиграл «Локомотиву» (1:2).

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Первые 20 минут встречи с железнодорожниками подопечные Виктора Гончаренко доминировали. Они не давали сопернику выбраться со своей половины поля и закономерно открыли счёт. Однако держать заданный темп долго не получилось. Оранжево-чёрные устали и отдали инициативу красно-зелёным.

На контратаках екатеринбуржцы создавали моменты. У них было несколько отличных шансов сравнять счёт в концовке, но Илья Лантратов справился со своей работой на отлично. Примечательно, что в матчах с ЦСКА и «Локомотивом» забитыми мячами отметился перешедший этим летом в стан «шмелей» в качестве свободного агента полузащитник «Оренбурга» Аюпов.

Гончаренко в послематчевом интервью пошутил на тему результативности Тимура. Он сказал, что в «Урале» очень хорошо кормят футболистов, что сказывается на их игре, в частности, на реализации моментов. Но дело, конечно же, не только в этом. За два матча екатеринбуржцы нанесли 20 ударов, девять из которых пришлись в створ. Показатель отличный, учитывая уровень соперников.

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«Пари Нижний Новгород» стартовал в новом сезоне с поражения во встрече с «Зенитом» (0:2). В первом тайме команды играли на примерно одинаковых скоростях. Однако во второй половине защитник нижегородцев Виктор Александров получил красную карточку за фол последней надежды. Петербуржцы воспользовались численным преимуществом.

Удаление Александрова вызвало множество споров. Поводы сомневаться в правильности решения арбитров действительно имеются. Многие считают, что явного срыва голевой атаки не было и что арбитру стоило ограничиться жёлтой карточкой. Были и другие противоречивые моменты. «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча с «Зенитом».

Впрочем, обидное поражение не отразилось на настрое нижегородцев. В матче 1-го тура группового этапа Кубка России они обыграли московское «Динамо» Марцела Лички (1:1, 4:3 пен.). Забитым мячом в составе «Пари НН» в основное время отметился Эдгар Севикян.

Стоит отметить, что Севикян достиг солидного индивидуального прогресса благодаря Сергею Юрану. Тренер доверился футболисту, который ранее практически не получал игровое время. Хавбек помог сохранить прописку в РПЛ, а теперь играет важную роль в результатах своего клуба в новом сезоне.

Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. У обеих команд опытные наставники, которые неоднократно доказывали, что способны навязать борьбу и зацепиться за очки даже во встречах лидерами. Думается, лучше поставить на «обе забьют» за 2.10.

«Урал» и «Пари НН» создают много моментов. За последние 24 тура в РПЛ «шмели» только пять раз уходили с поля без забитого мяча. У нижегородцев статистика похуже, но Юран наверняка это исправит в ближайшем будущем. Суммарно в матчах с «Зенитом» и «Динамо» его подопечные нанесли 14 ударов. Четыре из них пришлись в створ.

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Кроме того, у обеих команд имеются некоторые проблемы оборонительного характера. Оранжево-чёрные за 30 туров в минувшем розыгрыше РПЛ пропустили 45 мячей. Нижегородцы ещё больше — 50 голов. Кроме того, предстоящую встречу из-за дисквалификации пропустит ведущий защитник Виктор Александров.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Пари НН» 29 июля 2023 года

«Урал» и «Пари НН» постепенно прогрессируют под руководством своих наставников. Способствуют этому точечные усиления и доверие молодёжи. У екатеринбуржцев и нижегородцев благодаря Гончаренко и Юрану заметно улучшилась игра в атаке. Но вот в обороне временами случаются провалы. Так что ждём, что голы будут с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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Прогноз на матч «Факел» — «Локомотив» с коэффициентом 4.00.

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Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург» с коэффициентом 2.31.