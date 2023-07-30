«Ахмат» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.22.

«Ахмат» и ЦСКА проведут матч в рамках 2-го тура РПЛ. Думаю, не так просто тут будет армейцам. Но всё же три очка клуб увезёт с игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА плохо стартовал в новом сезоне — поражение от «Урала» в РПЛ (1:2). До этого клуб ещё и уступил «Зениту», что, впрочем, было более ожидаемо. Но в любом случае подопечным Федотова нужно было доказывать, что они находятся в хорошей форме. Так что тут «не повезло» «Оренбургу» в Кубке России — 6:0.

А вот «Ахмат» ещё хуже стартовал в новом сезоне. Сначала клуб уступил «Крыльям Советов» в 1-м туре РПЛ — 1:2. После этого грозненцы не смогли забить «Зениту» (0:2). Хотя в игре с питерцами клуб смотрелся не так плохо, на гол точно наиграл.

Думаю, ЦСКА тут обязан побеждать. Команда у Федотова сильная и крепкая. Да, в Грозном будет армейцам довольно тяжело. Но всё же преимущество в классе тут на стороне москвичей», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 10.92.

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