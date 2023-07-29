«Ахмат» — ЦСКА. А нужно ли усиление Федотову?

30 июля состоится матч 2-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА. Начало – в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу москвичей можно за 2.12. Успех грозненцев оценивается коэффициентом 3.60. Поставить на ничью предлагают за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 30 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» склоняются к тому, что матч «Ахмат» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.00. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.21. Гол грозненской команды доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (30.07.2023)

Матч 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА состоится 30 июля в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Владислав Безбородов в 20:00 мск даст стартовый свисток. Ташуев преобразил грозненцев. Клуб в заключительных 13 турах минувшего сезона РПЛ победил в семи встречах и трижды сыграл вничью. В итоге команда финишировала на пятой строчке.

Под руководством 64-летнего специалиста изменился подход к тренировкам. Он сделал их сложнее и интенсивнее, а также добавил силовую составляющую. Это способствовало прогрессу в позиционном прессинге и повышению надёжности игры в обороне. За последние 13 туров «Ахмат» пропустил 12 голов, половина из которых от претендентов на медали — ЦСКА (1:3) и «Ростова» (2:3).

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«Ахмат» неудачно стартовал в новом сезоне РПЛ, потерпев поражение от «Крыльев Советов» со счётом 1:2. Самарцы выглядели на порядок сильнее и интереснее, а все атаки грозненцев разбивались о надёжную оборону. Единственный гол забил Агаларов с пенальти на заключительных минутах добавленного времени. Затем клуб уступил в Кубке России «Зениту» — 0:2. На этот раз шансы забить были, но подвела реализация.

ЦСКА мощно выступил в прошлом сезоне. Благодаря Владимиру Федотову армейцы победили в Кубке России и завершили сезон в РПЛ на второй строчке турнирной таблицы. 56-летний специалист проделал колоссальный объём работы, улучшив качество взаимодействия игроков на поле, что привело к повышению надёжности в обороне и результативности.

Летом Хесус Медина покинул красно-синих — второй игрок по показателю «гол+пас». Парагваец забил в прошлом сезоне 11 голов и записал на свой счёт восемь ассистов. Его планируют заменить форвардом узбекистанского «Пахтакора» Аббосбеком Файзуллаевым, а пока вся надежда на Фёдора Чалова и талантливую мододёжь.

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Возможности Федотова ограничивают кадровые потери. Тренер не может рассчитывать на травмированных Игоря Дивеева, Илью Агапова и Хорхе Карраскаля. Главный тренер ЦСКА дал комментарий по поводу сложной кадровой ситуации, ответив, что команда нуждается в усилении. Добавив, что молодёжь играет неплохо, но ей предстоит пройти ещё долгий путь становления.

«Ахмат» и ЦСКА провели 34 очные встречи. Армейцы записали в актив 25 побед, и четыре матча закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 64:20 в пользу москвичей. Последняя личная встреча в 25-м туре РПЛ-2022/2023 закончилась победой команды Федотова со счётом 3:1.

Ташуев отлично поработал в «Ахмате». Грозненцы редко покидают поле без забитого гола. Подопечные Федотова реабилитировались за неудачный старт в РПЛ, в кубковой встрече с крупным счётом обыграв «Оренбург». Армейцы забили оренбуржцам шесть безответных мячей. Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 1.77 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 30 июля 2023 года

ЦСКА превосходит соперника в классе, однако на фоне противоречивых результатов в начале сезона есть сомнения в победе московского клуба. «Ахмат» в родных стенах представляет собой реальную силу. Редко кому удаётся покинуть «Ахмат-Арену» с нулём в графе пропущенных голов. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.77 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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