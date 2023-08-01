«Бальцан» – «Неман»: прогноз Николая Ходасевича на игру отбора Лиги конференций

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги конференций «Бальцан» – «Неман».

Ставка: обе забьют за 1.88.

«В первой встрече «Неман» добился победы – 2:0. Не всё получалось в первом тайме, но после перерыва гродненская команда прибавила и показала, что способна проходить представителя мальтийского футбола. Конечно, в гостях это ещё надо будет подтвердить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Белорусский клуб — фаворит противостояния с большим запасом, но не явный фаворит ответного матча. Здесь с букмекерами стоит согласиться. Допускаю, что дома «Бальцан» попробует вернуться в игру – будет время подтянуть кондиции и детальнее изучить соперника. А «Неман» тактически будет настраиваться на сохранение добытого неделей ранее преимущества и действовать на контратаках.

Сложно сказать, какой в итоге будет результат. Вероятна ничья. Но хозяевам нужно отыгрываться – это намёк на результативный футбол. И обмен голами – неплохой вариант ставки на этот матч», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 18.00.

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