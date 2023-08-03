«Тобол» — «Базель»: прогноз Станимира Димитрова на матч Лиги конференций

Бывший капитан «Тобола» Станимир Димитров дал прогноз на ответный матч этой команды с «Базелем» в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.
Ставка: победа «Тобола» 2:1 за 11.00.
«В Костанае, несмотря на первый матч, «Тоболу» будет тяжелее, чем в Базеле. После 3:1 на выезде костанайцы чуть впереди перед второй встречей. В конце концов они удержат преимущество, но для этого дела нужно солидно отыграть в обороне.
«Базелю» нечего терять, он будет атаковать. Однако это большой риск для гостей. «Тоболу» хорошо бы воспользоваться возможностью сыграть на контратаках: по-любому у хозяев поля будут такие моменты.
Думаю, матч завершится либо ничьей 1:1, либо победой «Тобола» со счётом 2:1. Хочу воспользоваться возможностью и пожелать удачи костанайцам, чтобы нашу команду увидели в групповой фазе еврокубка. Фанаты «Тобола» этого заслуживают», — сказал Димитров.
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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