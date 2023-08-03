Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги конференций «Тобол» – «Базель».
Ставка: «Тобол» не проиграет за 1.75.
Казахстанские команды в еврокубках славятся тем, что основные результаты они добывают на своём поле, тогда как в гостях им приходится непросто. Однако «Тобол» нарушил это положение дел весьма убедительной победой на выезде над «Базелем». Хозяева матча, которые попали в еврокубки с пятого места в чемпионате, первыми открыли счёт, но на 56-й минуте остались в меньшинстве. «Тобол» воспользовался этим и забил два мяча, а третий гол в исполнении гостей состоялся уже после того, как «Базель» остался вдевятером.
Чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы, «Базелю» нужно побеждать в Костанае с разницей минимум в два мяча. Ещё никому из гостей «Тобола» на международной арене это не удавалось. Более того – «Тобол» проиграл только 4 из 21 домашнего матча в еврокубках, а за последние четыре международные встречи на своём поле пропустил только два мяча.
«Тобол» находится в отличной форме. Победа над «Базелем» стала для казахстанского клуба шестой в последних семи официальных матчах. На руку подопечным Милича Чурчича будет и тот факт, что команда, в отличие от соперника, готовилась к матчу в недельном цикле. В связи с этим, а также со статистикой домашних матчей «Тобола» в еврокубках поставим на то, что хозяева как минимум не проиграют в основное время.
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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