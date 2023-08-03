«Легия» — «Ордабасы»: прогноз Александара Симчевича на матч Лиги конференций

Бывший защитник «Ордабасы» Александар Симчевич дал прогноз на ответный матч этой команды во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА с «Легией» из Варшавы.

Ставка: проход «Ордабасы» за 4.80.

«Все ведь видели, что «Ордабасы» должен был выигрывать у себя дома. Значит, уровнем соперники одинаковы. Ответная встреча будет для гостей тяжёлой, но я всё равно верю, что «Ордабасы» сможет проявить себя и сыграть хорошо, точно так же как у себя дома. Что для этого нужно? На этот вопрос сможет ответить главный тренер.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Легия» — фаворит, но только на бумаге. Решаться же всё будет на футбольном поле. Ожидаю хорошего футбола. «Легия» стопроцентно станет играть агрессивно с первых же минут, всё-таки домашний матч, родные стены, болельщики. Моё мнение — будет ничейка в предстоящем поединке. Надеюсь, что дальше пройдёт «Ордабасы», — сказал Симчевич.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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