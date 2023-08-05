ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: 2–3 гола в матче за 2.03.

«В 3-м туре РПЛ дерби — ЦСКА против «Локомотива». Это всегда по-особенному интригует, по-особенному развивается, если вспомнить последний матч между этими командами, где было подавляющее преимущество ЦСКА, но в конце в меньшинстве «Локомотив» сумел забить, сыграв вничью — 1:1. Но тогда «Локомотиву» по весне вообще фартило и везло. Сейчас «Локомотив» смешанные чувства оставляет — были хорошие отрезки и с «Рубином», и в кубковом матче с «Уралом», и в последнем туре в Воронеже, где «Локо» заметно добавил с помощью замен. В феноменальной форме находится Наир Тикнизян, мне кажется, если он с центра поля ударит по воротам, обязательно какая-нибудь дурочка или дурачок залетит. Забил наконец-то Дзюба, забил Пиняев, здорово вышел Глушенков. В общем, сильные стороны «Локомотива» на поверхности.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается ЦСКА, то единственный положительный бонус для команды перед этой игрой, что вернули Милана Гаича к этой встрече, отменили ему дисквалификацию, он сможет принять участие в игре. Но новичков по-прежнему у ЦСКА нет, по-прежнему приходится Федотову обходиться теми ресурсами, которые имеются на данный момент. Молодые ребята, вот Кисляк подписал новый контракт, есть там и Ермаков, и Носков, и Глебов. Ну, в общем, сами видите, что у ЦСКА происходит, все ждём, когда же ЦСКА новых футболистов приобретёт.

Что касается прогноза на эту игру, то очень сложный матч для прогноза и здесь я вокруг да около ходить не буду, поэтому сразу скажу, что выберу вариант «2–3 гола в матче». Мне кажется, что качнуться может и 2:1 в ту или другую сторону, и 2:0 вполне может быть, если кто-то сыграет качественно и аккуратно в обороне, а вратари классные и у той и у другой команды. В 3:0 не верю, но 1:1 вполне может быть, то есть 2:0, 1:1, 2:1 – вполне реальные счета именно вот для этой пары ЦСКА – «Локомотив» и именно для данного периода времени», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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