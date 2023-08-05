«Байер» — «Вест Хэм»: когда матч, во сколько начало, какие прогнозы и ставки
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5 августа состоится товарищеский матч «Байер» — «Вест Хэм». Начало — в 14:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом немецкий клуб. Сделать ставку на победу команды Хаби Алонсо можно с коэффициентом 2.20. Шансы англичан оценили коэффициентом 3.05. На ничью можно поставить за 3.65.
По мнению аналитиков, товарищеский матч получится результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 1.70, а обратный исход идёт за 2.13. На то, что обе команды забьют, предлагают коэффициент 1.58.
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Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
05 августа 2023, суббота. 14:30 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 6.49.
ПАОК заплатит за Оздоева € 1 млн.
Агент Гайча: у нас есть несколько вариантов, ждём новости из Италии.
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