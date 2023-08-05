«Байер» — «Вест Хэм»: когда матч, во сколько начало, какие прогнозы и ставки

5 августа состоится товарищеский матч «Байер» — «Вест Хэм». Начало — в 14:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом немецкий клуб. Сделать ставку на победу команды Хаби Алонсо можно с коэффициентом 2.20. Шансы англичан оценили коэффициентом 3.05. На ничью можно поставить за 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По мнению аналитиков, товарищеский матч получится результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 1.70, а обратный исход идёт за 2.13. На то, что обе команды забьют, предлагают коэффициент 1.58.

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Экспресс с коэффициентом 6.49.

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