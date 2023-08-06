«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на Суперкубок Англии

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Суперкубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» в матче за 2.86.

«Совсем немного времени прошло, а английский чемпионат возвращается. Как обычно, пролог АПЛ — Суперкубок Англии. Победитель Кубка Англии встречается с победителем Лиги чемпионов. Думаю, партия будет любопытная.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Сити» сейчас вступает в довольно любопытную эпоху — эпоху перестройки. Вы видели, сколько людей на выход и сколько на вход. «Арсенал» становится интереснее. Подписание Райса точно декламирует притязания Артеты на то, что в этом сезоне команда возьмет титул. Они и в прошлом сезоне были хороши, но чуть состава не хватило, чуть крепких нервов. Сейчас у «Арсенала» всё это имеется, пусть и не в избытке.

В личных встречах я бы отметил, что в последних шести регулярно было 1:1, а также в минувших двух «Манчестер Сити» уступил. Это как раз та команда, которая раскочегаривается по ходу сезона — «Арсеналу» ли это не знать.

Артете очередной трофей не помешает. Пока идёт пора перестройки, пока «Манчестер Сити» будет немного притормаживать, «Арсенал» может взять своё. Пока же первый матч, но мне кажется, что «Арсенал» более голоден до победы. У команды Артеты есть всё, чтобы выиграть в этом матче, и реваншистское настроение в том числе», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

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