«Ман Сити» — «Арсенал». Холанд — головная боль Артеты

Норвежец в прошлом сезоне был неудержим. Он забивал «канонирам» в обоих матчах АПЛ.

6 августа состоится матч за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Гвардиолы. Поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.82, а шансы «канониров» оценены в 4.20. Заключить пари на ничью также предлагается за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 6 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.27. Если забьют «горожане», сыграет коэффициент 1.14. Гол «канониров» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на Суперкубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» (06.08.2023)

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в Суперкубке Англии. Встреча состоится 6 августа в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стюарт Атвелл в 18:00 мск даст стартовый свисток.

На финише прошлого сезона «горожане» были неудержимы. В последних 26 официальных матчах они 20 раз победили и пять раз сыграли вничью. Благодаря этим результатам Гвардиола с «Ман Сити» стал обладателем требла, повторив достижение 1999 года «Манчестер Юнайтед» во главе с сэром Алексом Фергюсоном.

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Эрлинг Холанд был ключом к успеху «Манчестер Сити». В дебютном сезоне норвежский форвард забил 52 гола из 150 общекомандных, а также отдал девять передач. Благодаря ударной игре он установил абсолютный рекорд результативности за сезон АПЛ, забив 36 мячей.

В межсезонье «горожанам» удалось сохранить практически весь основообразующий костяк, за исключением Рияда Мареза и Илкая Гюндогана, подписав в ответ Матео Ковачича. Поэтому команда Гвардиолы считается грозной силой и рассматривается экспертами в качестве главного претендента на победу не только на локальной арене.

В рамках предсезонной подготовки «Манчестер Сити» провёл лишь три матча. В первой встрече с «Иокогамой Ф. Маринос» подопечные Гвардиолы уступали со счётом 0:2, но в итоге благодаря результативной игре Холанда победили – 5:3. Затем «горожане» обыграли «Баварию» (2:1), а к Суперкубку Англии подходят после поражения от «Атлетико» (1:2).

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Для «Арсенала» прошлый сезон мог стать чемпионским. Микелю Артете в концовке не хватило кадровых ресурсов. В итоге болельщики лондонского клуба довольствовались серебряными медалями и долгожданным возвращением в Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне лондонцы продемонстрировали завидную результативность. За 38 туров АПЛ они забили 88 голов, что является их лучшим результатом с сезона-1963/1964. Мартин Эдегор ожидаемо был признан лучшим футболистом, он забил 15 мячей и отдал семь ассистов. Также прогресса добились Габриэл Мартинелли и Букайо Сака. Суммарно в прошлом сезоне они заработали 22 (15+7) и 26 (15+11) очков по системе «гол+пас» соответственно.

Руководство клуба верит в проект испанского специалиста и разделяет его оптимизм относительно турнирных перспектив «Арсенала», поэтому в летнее межсезонье не жалело денег на усиление. Состав «канониров» пополнили защитник «Аякса» Юрриен Тимбер, опорный полузащитники «Вест Хэма» Деклан Райс и «Челси» Кай Хаверц. Из существенных потерь стоит отметить уход Гранита Джаки.

«Арсенал» активно готовился к старту сезона, начав подготовку с матча с «Нюрнбергом» (1:1) в Германии. Затем «канониры» отправились в американское турне, в котором обыграли сборную звёзд МЛС (5:0) и «Барселону» (5:3), а также проиграли «МЮ» (0:2). Генеральной репетицией лондонцев перед Суперкубком стал матч с «Монако» (1:1, 5:4 пен.).

По итогам последних 44 очных встреч между «Ман Сити» и «Арсеналом» 24 победы на счету «горожан», а семь матчей закончились вничью. Разность забитых и пропущенных мячей — 79:50 в пользу подопечных Гвардиолы. Последняя личная встреча в 33-м туре АПЛ закончилась крупной победой манчестерской команды со счётом 4:1.

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В прошлом сезоне Артете не удалось обыграть «Манчестер Сити» и остановить Холанда. По итогам летнего межсезонье «канониры» прибавили в слаженности и стали сильнее, поэтому недооценивать их не стоит. Рекомендуем ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.03 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. В прошлом розыгрыше АПЛ обе встречи проходили по этому сценарию.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 6 августа 2023 года

Команда Гвардиолы выглядит предпочтительнее. Обладатель требла превосходит соперника в кадровом потенциале. Один только Холанд способен нагнать страха на оборону любого соперника. Но и недооценивать «Арсенал», который долгое время лидировал в АПЛ, не стоит. «Канониры» продуктивно провели предсезонные сборы, сыграв пять товарищеских матчей. К тому же лондонцы качественно укрепились и стали ещё сильнее. Мы рекомендуем ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.03 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

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