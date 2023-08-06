«Сочи» — «Ахмат»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат».

Ставка: победа «Сочи» за 2.32.

«В южном дерби в третьем туре РПЛ встретятся «Сочи» и «Ахмат». Две крепкие команды, которые так просто не сдадутся, конечно. Но предпочтение я тут все же отдам хозяевам поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сочи» неплохо стартовал в новом сезоне – с двух побед. Сперва в РПЛ клуб не оставил шансов «Балтике» — 2:0. Затем подопечные Хохлова в Кубке России обыграли уже «Факел» — 3:1. Но вот во втором туре чемпионата соперник у южан уже был не такой простой – «Краснодар». Ему сочинцы по итогу уступили 0:2, не сумев толком ничем ответить.

У «Ахмата» ситуация куда более плачевная. Ведь со старта сезона клуб только проигрывал. В РПЛ грозенцы стартовали с обидного проигрыша «Крыльям Советов». Наверняка коллектив рассчитывал на очки в этом противостоянии, но итог – 1:2. Но вот в игре Кубка с «Зенитом» подопечные Ташуева вряд ли на что-то уже рассчитывали – 0:2. Зато во втором туре РПЛ с ЦСКА «Ахмат» был очень близок хотя бы к ничей. Но там с несколькими удалениями и пенальти была настоящая рулетка. По итогу победа досталась «армейцам» — 2:3.

Думаю, «Ахмат» сейчас находится не в лучшем состоянии, моральном так точно. В этом плане не вовремя для клуба будет игра с «Сочи». Подопечные Хохлова способны выиграть на своем поле. На это я и предложу поставить», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

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