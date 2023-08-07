Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ХК «Сочи» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру предсезонного турнира

ХК «Сочи» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру предсезонного турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч предсезонного турнира ХК «Сочи» — «Адмирал».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.90.

«Отдыхая в воскресенье, «адмиралы» тем не менее вышли на единоличное первое место. Поскольку очков на турнире ещё не теряли, тогда как сочинцы в воскресенье питерцам влетели. И на выходе у нас получается матч лидеров, в котором решится если не всё, то очень многое. Конечно, это «многое» потом будет выглядеть смешно, но всё-таки…

Лучшие прогнозы на сегодня.

Из увиденного, скажу честно, «Адмирал» мне понравился больше. Тем, что уже сейчас, почти за месяц до старта регулярного чемпионата, может весьма серьёзно прибавлять по ходу игры. И благоприобретённое в прошлом сезоне умение вгрызаться в результат у дальневосточников тоже никуда не пропало. Думаю, и на этот раз в результат приморцы вцепятся, и, если даже у южан пойдёт игра, всё равно «адмиралы» их передавят и пересидят, как пересидели СКА.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот предполагать победу «Адмирала» в основное время всё-таки не стану. Да, дальневосточники выглядят на данный момент основательнее, но в целом и с учётом места проведения матча это будет игра равных соперников. Предположу, что «Адмирал» всё-таки наберёт два очка. Не получится удушить сочинцев в основное время, удушат позже.

Итак, победа «Адмирала» любым способом при тотале ниже среднего, не превышающем 5.5», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 20.73.

Сушинский отреагировал на многомиллионный контракт Ткачёва с «Авангардом».

Шведский защитник Эрик Карлссон в результате обмена стал игроком «Питтсбурга».

Рид Буше: пока не знаю, нужен ли мне российский паспорт.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023