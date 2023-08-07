ХК «Сочи» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру предсезонного турнира

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч предсезонного турнира ХК «Сочи» — «Адмирал».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.90.

«Отдыхая в воскресенье, «адмиралы» тем не менее вышли на единоличное первое место. Поскольку очков на турнире ещё не теряли, тогда как сочинцы в воскресенье питерцам влетели. И на выходе у нас получается матч лидеров, в котором решится если не всё, то очень многое. Конечно, это «многое» потом будет выглядеть смешно, но всё-таки…

Лучшие прогнозы на сегодня.

Из увиденного, скажу честно, «Адмирал» мне понравился больше. Тем, что уже сейчас, почти за месяц до старта регулярного чемпионата, может весьма серьёзно прибавлять по ходу игры. И благоприобретённое в прошлом сезоне умение вгрызаться в результат у дальневосточников тоже никуда не пропало. Думаю, и на этот раз в результат приморцы вцепятся, и, если даже у южан пойдёт игра, всё равно «адмиралы» их передавят и пересидят, как пересидели СКА.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 07 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот предполагать победу «Адмирала» в основное время всё-таки не стану. Да, дальневосточники выглядят на данный момент основательнее, но в целом и с учётом места проведения матча это будет игра равных соперников. Предположу, что «Адмирал» всё-таки наберёт два очка. Не получится удушить сочинцев в основное время, удушат позже.

Итак, победа «Адмирала» любым способом при тотале ниже среднего, не превышающем 5.5», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 20.73.

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