«Ливерпуль» — «Дармштадт»: когда товарищеский матч, где играют, какие прогнозы и ставки

7 августа состоится товарищеский матч «Ливерпуль» — «Дармштадт». Начало игры — в 21:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 1.26. Успех немецкой команды оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 6.10.
Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Дармштадт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.
Экспресс с коэффициентом 20.73.
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