«Целе» — «Неман»: прогноз Николая Ходасевича на игру отбора Лиги конференций

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги конференций «Целе» — «Неман».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«Неман» удивляет в этом году болельщиков цельной игрой в еврокубках. Прошли уже «Вадуц» из Лихтенштейна и «Бальцан» из Мальты. Да, не топовые соперники, но не стоит забывать, на какой уровень опустился футбол в Беларуси. Команда из Гродно, прежде всего, хороша в обороне – всего два пропущенных мяча за четыре встречи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Проверка «Целе» будет посерьезнее в разы, кажется. Словенцы уже стартовали в чемпионате, а еще сумели пройти португальскую «Виторию». Первый матч был карнавальным – 3:4 на поле «Целе», в ответной игре дело дошло до серии пенальти.

Хозяева будут действовать с позиции силы на правах фаворита противостояния. Постараются решить все на своем поле. Но наверняка столкнутся с организованной обороной «Немана». Не думаю, что голов в этом матче будет много. Возможно, «Целе» победит с минимальным преимуществом. Ничью тоже не исключал бы. Но разумной ставкой вижу все же – поединок не будет результативным», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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