«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Челси» за 2.90.
«Самая интригующая игра первого тура АПЛ. Интересно, что будет с командами, которые провалили прошлый сезон. «Челси» стал 12-м, «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов.
Мне нравится, что происходит у «Челси» под руководством Почеттино, который хорошо работал в «Тоттенхэме». Ушли футболисты, которые мало играли, хотя и были очень сильными.
Но сейчас в хорошей форме Стерлинг, Хаверц. В целом команда обретает черты клуба, который может бороться за высокие места. На мой взгляд, он встал на правильный путь.
Что касается «Ливерпуля», то команду покинули практически все лидеры центра поля и линии атаки, кроме Салаха. Безусловно, красным потребуются трансферы и время для построения новой команды. Пока по именам им будет очень сложно состязаться с топ-клубами, в том числе с «Челси», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 11.45.
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