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«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Челси» за 2.90.

«Самая интригующая игра первого тура АПЛ. Интересно, что будет с командами, которые провалили прошлый сезон. «Челси» стал 12-м, «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне нравится, что происходит у «Челси» под руководством Почеттино, который хорошо работал в «Тоттенхэме». Ушли футболисты, которые мало играли, хотя и были очень сильными.

Но сейчас в хорошей форме Стерлинг, Хаверц. В целом команда обретает черты клуба, который может бороться за высокие места. На мой взгляд, он встал на правильный путь.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается «Ливерпуля», то команду покинули практически все лидеры центра поля и линии атаки, кроме Салаха. Безусловно, красным потребуются трансферы и время для построения новой команды. Пока по именам им будет очень сложно состязаться с топ-клубами, в том числе с «Челси», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 11.45.

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