«Зенит» – «Факел»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Факел» в 4-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.96.

«Петербургский «Зенит» после неудач в чемпионате чуть реабилитировался в Кубке, обыграв самарские «Крылья» 1:0 благодаря голу Сергеева. Сейчас «Зенит» будет принимать «Факел», который в Кубке тоже преподнес сенсацию — обыграл благодаря дублю Максимова ЦСКА. «Факел» сыграл организованно, качественно, уверенно, с хорошим выходом в контратаки. И это, конечно, добавит настроения воронежцам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, «Зениту» очки нужны позарез. «Зенит» уже подотстал от группы лидеров, и в чемпионате в последних матчах «Зенит» не выигрывает. Поражение от «Динамо» очень болезненно для команды Сергея Семака. «Зенит», конечно, сильнее, «Зенит» разнообразнее. И даже несмотря на то что есть изъяны в игре нынешнего «Зенита», он должен такого соперника, как «Факел», спокойно дома обыгрывать.

Мой прогноз на этот матч: победа «Зенита» с форой (-1,5) за 1,96. И особо разглагольствовать здесь больше не надо», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.45.

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