ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Генича на встречу 4-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Сочи» в 4-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.92.

«ЦСКА сыграет с «Сочи», матч бывшей команды Владимира Федотова с нынешней. И «Сочи», даже несмотря на поражения в последних матчах — и с «Ахматом», и вот в Кубке с «Оренбургом», и до этого «Сочи» не набрал где-то очки, – мне нравится. Команда играет, и с тем же «Краснодаром» где-то не повезло — проиграли 0:2. Команда хорошо комбинирует, хорошо двигается, хорошо создаёт моменты, просто подводит реализация. Один Игнатьев сколько не забил в матче с «Оренбургом». И там состав у «Сочи» был совершенно иной, нежели тот, что мы привыкли видеть именно в матчах Российской Премьер-Лиги.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь и у ЦСКА, разумеется, тоже состав будет другим по сравнению с игрой с «Факелом». Но мне нравится «Сочи», команда смелая, идёт в атаку, а у ЦСКА оборону супернадёжной не назовёшь. И если бы «Локомотив» был не таким расточительным в атаке в дерби, то кто знает, как бы игра развернулась. На свои голы «Сочи» на выезде наигрывает — и в Краснодаре, и в Оренбурге. Подводит реализация. Может быть, не подведёт здесь. А у ЦСКА в отличной форме Чалов, Заболотный и другие знакомые нам лица.

Я бы сыграл «верх». Даже несмотря на то, что ЦСКА — команда, которая славится надёжной обороной, всё равно моменты в каждом матче у ворот армейцев возникают. ЦСКА пропускает. Поэтому мой прогноз — тотал больше 2.5 за 1.92», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.45.

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