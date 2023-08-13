ЦСКА — «Сочи»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России в Москве

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи».

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 за 1.71.

Как гласит поговорка: после хорошей игры должна быть плохая. ЦСКА справился с этим и провел ужасный матч в Кубке с «Факелом».

Чемпионат России — это совсем другая история. Акинфеев вернётся в состав, да и молодёжь вряд ли выйдет. С первых минут в атакующей группе наверняка будут Чалов, Обляков.

В РПЛ ЦСКА всё же более солидно выглядит. Мне кажется, что теперь должна быть хорошая игра после плохой. «Факелу» забить не смогли, а вот «Сочи» забить должны, причём не один раз.

Мой выбор на этот матч — тотал ЦСКА больше 1.5 мяча. Как говорится, верую в Заболотного и компанию», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 11.45.

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