ЦСКА — «Сочи»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России в Москве

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи».
Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 за 1.71.
Как гласит поговорка: после хорошей игры должна быть плохая. ЦСКА справился с этим и провел ужасный матч в Кубке с «Факелом».
Чемпионат России — это совсем другая история. Акинфеев вернётся в состав, да и молодёжь вряд ли выйдет. С первых минут в атакующей группе наверняка будут Чалов, Обляков.
В РПЛ ЦСКА всё же более солидно выглядит. Мне кажется, что теперь должна быть хорошая игра после плохой. «Факелу» забить не смогли, а вот «Сочи» забить должны, причём не один раз.
Мой выбор на этот матч — тотал ЦСКА больше 1.5 мяча. Как говорится, верую в Заболотного и компанию», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 11.45.
Нападающий «Локомотива» Изидор: моя цель — попасть в сборную Франции.
Глебов поддержал желание Захаряна перейти в «Реал Сосьедад».
Овечкин оценил старт футбольного «Динамо» в новом сезоне РПЛ.
- 13 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00