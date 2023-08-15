Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — АЕК 15 августа

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» Загреб – АЕК.

Ставка: обе забьют за 1.81.

Команды примерно равного уровня, которые давно не добивались серьёзных результатов на европейской арене. «Динамо» сейчас немного лихорадит – оно не без труда одержало минимальную победу в Суперкубке Хорватии, затем в чемпионате за три тура набрало всего четыре очка при не самом сложном календаре. Впрочем, пока заметно, что хозяева делают ставку на попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В двух матчах с «Астаной» они выдали максимум, показывая доминирующую игру в атаке и не допуская провалов в обороне. В четырёх последних встречах во всех турнирах «Динамо» одержало три победы с общим счётом 9:0. На этом отрезке оно не пропустило ни одного мяча. АЕК столкнётся с проблемами в атаке, но в товарищеских матчах греческий клуб забивал много. У него четыре победы подряд при средней результативности более трёх голов.

Поэтому в Загребе гости рассчитывают не проиграть и хоть раз огорчить голкипера «Динамо». Ставка на обе забьют идёт с коэффициентом 1.81.

Экспресс с коэффициентом 11.36.

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