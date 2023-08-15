Ставка на игру отбора Лиги чемпионов «Серветт» — «Рейнджерс» с коэффициентом 3.15

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Серветт» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Серветта» за 3.15.

«Серветт» в первом матче квалификации ЛЧ прочно завяз в плотных оборонительных построениях соперника. Тем не менее к концу первого тайма футболистам удалось найти бреши в защите «Рейнджерс». Одна из атак завершилась нарушением правил и назначением пенальти. Крис Бедья был точен, но сравнять счёт во втором тайме помешало удаление хавбека Давида Дулина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рейнджерс» не выглядит непобедимой командой. Слишком много в игре гостей ошибок. Они уже проиграли в национальном чемпионате «Килмарноку» со счётом 0:1, да и в матче с «Серветтом» действовали без должной концентрации. Пока главный тренер Майкл Бил не сумел найти оптимальные сочетания в линии защиты.

«Серветт» располагает хорошим подбором молодых футболистов, которые действуют на высоких скоростях и в атакующем стиле. Если у них пойдёт игра с первых минут, неслаженная оборона «Рейнджерс» может затрещать по швам. Отметим, что хозяева не покидали поле без забитого мяча в пяти последних встречах. Рекомендуем изучить ставку победа «Серветта» за коэффициент 3.15.

Экспресс с коэффициентом 11.36.

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