БАТЭ — «Шериф»: прогноз Николая Ходасевича на отборочный матч Лиги Европы

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги Европы БАТЭ — «Шериф».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

«БАТЭ в первом матче квалификации Лиги Европы снова жёстко провалился и пропустил пять мячей. 1:5 – интрига в этой паре очень быстро испарилась. Так было и на предыдущей стадии отбора в Лиге чемпионов, когда борисовчане проиграли по сумме двух матчей кипрскому «Арису» – 5:11.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ответная игра с «Шерифом» не несёт интриги, но наверняка снова станет результативной. Не уверен, что клуб из Беларуси даже попробует как-то закрыться в обороне и попытаться не проиграть, – он напрочь отказывается от такого подхода. Но подготовиться к следующей важной стадии еврокубков – плей-офф Лиги конференций – не мешало бы. А даже если попробует закрыться, то вряд ли сумеет надёжно это сделать – слишком много результативных ошибок в обороне у команды Кирилла Альшевского.

В общем, интриги в этой паре уже нет, но есть 90 минут, чтобы сыграть в удовольствие и с голами. Минимум три мяча на двоих сообразить способны», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 29.25.

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