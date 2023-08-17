Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Неман» — «Целе» с коэффициентом 9.00

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Неман» – «Целе».
Ставка: победа «Немана» 1:0 за 9.00.
Пауза в чемпионате Беларуси для «Немана» затянулась. Ввиду того что гродненский клуб не может принимать соперников по еврокубкам в Беларуси, и гостевые, и домашние матчи «Неман» проводит в Европе, добираясь до некоторых стадионов на автобусе. Почти неделю «Неман» провёл в Венгрии, где состоится ответный матч с «Целе».
Первая встреча хоть и закончилась поражением «Немана», но оставляет надежду для белорусской команды на продолжение борьбы. Команды выдали осторожный и равный матч с небольшим количеством опасных моментов. Стоит отметить, что в этой еврокубковой кампании лишь в одном из пяти матчей с участием «Немана» забивалось более двух мячей.
В пользу «Немана» будет и тот факт, что «Целе» был занят на выходных матчем чемпионата Словении. Лучшая по отношению к сопернику свежесть, а также тот факт, что на стадионе в Дьёре «Неман» играет этим летом вполне успешно, позволяет нам предположить точный счёт 1:0 в пользу номинальных хозяев.
Экспресс с коэффициентом 29.25.
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