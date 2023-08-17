Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Неман» — «Целе» с коэффициентом 9.00

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Неман» — «Целе» с коэффициентом 9.00
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Неман» – «Целе».

Ставка: победа «Немана» 1:0 за 9.00.

Пауза в чемпионате Беларуси для «Немана» затянулась. Ввиду того что гродненский клуб не может принимать соперников по еврокубкам в Беларуси, и гостевые, и домашние матчи «Неман» проводит в Европе, добираясь до некоторых стадионов на автобусе. Почти неделю «Неман» провёл в Венгрии, где состоится ответный матч с «Целе».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первая встреча хоть и закончилась поражением «Немана», но оставляет надежду для белорусской команды на продолжение борьбы. Команды выдали осторожный и равный матч с небольшим количеством опасных моментов. Стоит отметить, что в этой еврокубковой кампании лишь в одном из пяти матчей с участием «Немана» забивалось более двух мячей.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Неман
Гродно, Беларусь
Не начался
Целе
Целе, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В пользу «Немана» будет и тот факт, что «Целе» был занят на выходных матчем чемпионата Словении. Лучшая по отношению к сопернику свежесть, а также тот факт, что на стадионе в Дьёре «Неман» играет этим летом вполне успешно, позволяет нам предположить точный счёт 1:0 в пользу номинальных хозяев.

Экспресс с коэффициентом 29.25.

В «Барселоне» объяснили, почему не смогли подписать Неймара.

Касорла вернулся в «Реал Овьедо» спустя 20 лет.

«Краснодар» согласовал трансфер защитника «Браги» Тормены.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023