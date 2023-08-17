Прогноз на матч Лиги конференций ПАОК — «Хайдук» 17 августа

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций ПАОК – «Хайдук».

Ставка: победа ПАОКа за 1.95.

ПАОК, как и стадией ранее, провёл невыразительный первый матч. Тогда он смог собраться с мыслями и буквально разбил «Бейтар» в ответной игре. Сейчас соперник гораздо опаснее израильтян, но и играть греки будут дома, а это для них почти всегда очень значимый момент. Даже в Хорватии неделю назад ПАОК выглядел неплохо, старался атаковать, не прижимался к воротам, не отдал нити игры в руки соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Хайдук» неплохо начал сезон и уже успел обыграть двух других хорватских грандов — «Динамо» и «Риеку». На выходных он без проблем разобрался с крепким «Славеном», забив ему три безответных мяча. При этом команда из Сплита демонстрирует яркую игру, старается много атаковать и создаёт моменты для Марко Ливайи, который в новом сезоне уже забил три мяча.

Эксперты отдают небольшое преимущество грекам, с ними можно согласиться. Если уж ПАОК в гостях смотрелся очень прилично, а дома ещё сможет прибавить, что весьма вероятно, то этого должно хватить для победы. На старте сезона команда Рэзвана Луческу очень быстро набирает обороты, если она пройдёт в плей-офф, это не станет сюрпризом. Поставить на победу ПАОКа можно за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 29.25.

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