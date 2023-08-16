ПАОК — «Хайдук». Магомед Оздоев принял верное решение

17 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций ПАОК — «Хайдук». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу греческого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех белых оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций ПАОК — «Хайдук» 17 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Хайдук» — ПАОК не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций ПАОК — «Хайдук» (17.08.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги конференций. До тех пор у команд, которые не получили путёвку в турнир напрямую, есть возможность пройти отбор. На 17 августа запланировано множество ответных матчей третьего квалификационного раунда. В одном из них померяются силами ПАОК и «Хайдук».

Первая встреча ознаменовалась безголевой ничьей — 0:0. «Хайдук» активнее шёл вперёд, чаще создавал опасные моменты, а также нанёс больше ударов. Встреча проходила в Хорватии, и это стало преимуществом для клуба. Хозяева хотели заготовить почву для ответной игры, но их подвела реализация. Дважды мяч попал в штангу ворот ПАОКа.

Александр Овечкин: Месси — нормальный парень.

Греческая команда, судя по всему, поставила себе главными целями как можно лучше изучить соперника и не пропустить. С этим она справилась идеально. Таким же образом подопечные сына опытнейшего Мирчи Луческу, Рэзвана, обыграли на предыдущей стадии «Бейтар» (0:0 и 4:1). И это при том, что добрую половину ответной встречи они играли в меньшинстве, на выезде.

В первом матче с «Хайдуком» «двуглавые орлы Севера» выиграли по владению мячом и четыре раза поймали футболистов соперника в офсайдную ловушку. Отметим, что игра стала дебютной для новобранца ПАОКа Магомеда Оздоева. Экс-полузащитник «Зенита» появился на поле на 79-й минуте.

В прошлом сезоне Оздоев небезуспешно выступал за «Фатих Карагюмрюк». Он принял участие в 33 матчах чемпионата Турции, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Приобретя россиянина, чёрно-белые весьма неплохо укрепили состав. Осталось только дождаться, пока новобранец освоится.

Неймар установил рекорд по суммам трансферов за карьеру, за него заплатили € 400 млн.

По итогам прошлого сезона «Хайдук» занял второе место в чемпионате Хорватии и выиграл Кубок страны. Однако на международной арене клуб выступил неудачно. Он дошёл только до раунда плей-офф отбора в Лигу конференций, не без труда обыграв на предыдущей стадии «Виторию Гимарайнш» (3:1 и 0:1). Дальше не пустил «Вильярреал» (4:2 и 2:0).

С тех пор кое-что изменилось. «Хайдук» претерпел ротацию состава и смену главного тренера. Должность занял Иван Леко, ранее руководивший китайским клубом «Шанхай». В чемпионате Хорватии у его подопечных всё отлично. Они возглавляют турнирную таблицу. Отрыв от загребского «Динамо» составляет пять очков.

Всё бы ничего, но ничья с ПАОКом портит всё впечатление о клубе из Сплита. За последние пять сезонов он лишь раз пробирался дальше третьего квалификационного раунда отбора еврокубковых турниров. Чаще всего проигрывал «Хайдук» на начальных стадиях.

На выезде белые наиболее уязвимы. За последние 11 матчей в еврокубках в гостях они одержали только четыре победы и один раз сыграли вничью. Обыграл «Хайдук» во всех случаях явных аутсайдеров — «Ренову» (1:0), «Гзиру Юнайтед» (2:0), «Славию» (3:2) и «Левски» (2:1).

Поставить на победу ПАОКа можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. У команды из Салоник куда лучше статистика выступлений в еврокубках. Под руководством Рэзвана Луческу она доходила до 1/4 финала Лиги конференций. Дальше не пустил «Марсель» (3:1 по сумме двух матчей).

У чёрно-белых не самая лучшая комплектация состава, но благодаря наличию характера и неуступчивости они обыгрывали таких сильных соперников, как «Копенгаген», «Мидтьюлланн» и «Гент». Думается, греческой команде по силам выиграть и в этой встрече.

Агент Тюкавина рассказал о крупном предложении из Саудовской Аравии.

Магомед Оздоев перебрался в непростой клуб. Достигший за последний год немалого индивидуального прогресса россиянин наверняка ещё скажет своё слово. Думается, он поможет команде из Греции если не повторить успех позапрошлого сезона, то хотя бы выйти в плей-офф Лиги конференций.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций ПАОК — «Хайдук» 17 августа 2023 года

Если на домашнем стадионе «Хайдук» не сумел обыграть ПАОК, то на выезде ему тем более вряд ли удастся избежать поражения. В первом матче чёрно-белые изучили соперника. В преддверии ответной встречи у них есть солидное преимущество. В еврокубках белые в последние несколько лет не так успешны, как греческий клуб. Предлагаем ставку на победу ПАОКа за 1.90.

Ставка: победа ПАОКа за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

Защитник сборной Чили Гильермо Сото переходит в «Балтику».

Петржела: Малком не вернётся в Европу, там нет таких денег.

«ПСЖ» назвал Неймара легендой после перехода бразильца в «Аль-Хиляль».

Мусаев отклонил предложение возглавить «Ахмат».