Прогноз на игру Лиги конференций «Марибор» — «Фенербахче»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Марибор» – «Фенербахче».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

«Марибор» сейчас в незавидном положении. Чтобы претендовать на выход в плей-офф, команде придётся рисковать и идти вперёд, иначе два мяча никак не отыграть. Проблема в том, что мощная атака «Фенербахче» за слишком открытую игру обязательно накажет хозяев. По идее, туркам в этой игре будет даже проще забивать, чем в домашней. Поскольку там «Марибор» почти всё время защищался большими силами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если такой сценарий оправдается, то мы наверняка увидим результативный матч. С большой долей вероятности «Фенербахче» подловит соперника на ошибках и выиграет у него, но главное не это. Турки и сами должны забить, и у «Марибора» тоже будет достаточно шансов для взятия ворот соперника. Это не «Зимбру», который безоговорочно всухую проиграл туркам оба матча. Стоит присмотреться к ставкам на тотал больше 3.5 мяча за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 29.25.

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