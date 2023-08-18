Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» — «Бавария»

Прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» — «Бавария»
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» — «Бавария».

Ставка: победа «Вердера» с форой (+1.5) за 2.11.

Матч открытия Бундеслиги, если основываться только на вывеске, не влечёт никакого интереса для нейтральных болельщиков. «Бавария» стабильно побеждает в Бремене уже много лет, а победная серия достигла 16 матчей. При этом последнее поражение мюнхенцы потерпели более 15 лет назад. Тем не менее без интриги в 1-м туре не обойдётся. Главным образом это связано с состоянием «Баварии», которая на старте сезона совсем не впечатляет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Неделю назад команда Томаса Тухеля разгромно уступила в Суперкубке Германии «РБ Лейпциг» (0:3), что вызвало полное непонимание тренера. Тухель отметил ужасную сыгранность и количество ошибок на каждом участке поля. При этом он заявил, что не знает, почему так произошло. И с подобным настроем баварцы отправляются к бодрому «Вердеру» Оле Вернера, который не обременён никаким давлением. Его команда в прошлом сезоне была в топ-10 по результативности, хотя обитала внизу турнирной таблицы.

Германия - Бундеслига . 1-й тур
18 августа 2023, пятница. 21:30 МСК
Вердер
Бремен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «музыкантов» будет чёткая установка – быстро отбирать мяч и убегать в отрыв. Защитники гостей не в форме, а в воротах вечный запасной Свен Ульрайх. У «Баварии» с первых минут выйдет Гарри Кейн, который поможет новой команде выиграть, но крупной победы не ждём. В девяти последних матчах в Бремене «красные» выигрывали с разницей в один или два гола. Рассмотрим победу «Вердера» с форой (+1.5) за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

УЕФА назвал трёх претендентов на звание «Тренер года».

«Арсенал» хочет продлить контракт с Эдегором.

Слуцкий: без нас с Дзюбой все телеграм-каналы закроются.

Англичанин станет лидером баварцев:
«Вердер» — «Бавария». Гарри Кейн начнёт с чистого листа
«Вердер» — «Бавария». Гарри Кейн начнёт с чистого листа
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023