Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» — «Бавария».

Ставка: победа «Вердера» с форой (+1.5) за 2.11.

Матч открытия Бундеслиги, если основываться только на вывеске, не влечёт никакого интереса для нейтральных болельщиков. «Бавария» стабильно побеждает в Бремене уже много лет, а победная серия достигла 16 матчей. При этом последнее поражение мюнхенцы потерпели более 15 лет назад. Тем не менее без интриги в 1-м туре не обойдётся. Главным образом это связано с состоянием «Баварии», которая на старте сезона совсем не впечатляет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Неделю назад команда Томаса Тухеля разгромно уступила в Суперкубке Германии «РБ Лейпциг» (0:3), что вызвало полное непонимание тренера. Тухель отметил ужасную сыгранность и количество ошибок на каждом участке поля. При этом он заявил, что не знает, почему так произошло. И с подобным настроем баварцы отправляются к бодрому «Вердеру» Оле Вернера, который не обременён никаким давлением. Его команда в прошлом сезоне была в топ-10 по результативности, хотя обитала внизу турнирной таблицы.

У «музыкантов» будет чёткая установка – быстро отбирать мяч и убегать в отрыв. Защитники гостей не в форме, а в воротах вечный запасной Свен Ульрайх. У «Баварии» с первых минут выйдет Гарри Кейн, который поможет новой команде выиграть, но крупной победы не ждём. В девяти последних матчах в Бремене «красные» выигрывали с разницей в один или два гола. Рассмотрим победу «Вердера» с форой (+1.5) за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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