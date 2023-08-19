«Краснодар» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч 5-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.91.

«Краснодар» дома сыграет с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ. Интересная встреча. «Быки» набрали ход и, думаю, выиграют и тут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока что «Краснодар» можно только похвалить — четыре победы в четырёх турах. Нельзя сказать, что клубу очень везёт — все победы по делу. В хорошей форме находятся Кордоба и Сперцян. Причём «быки» забивают в каждом туре РПЛ не меньше двух мячей. Видимо, клуб делает ставку на чемпионат, потому что в Кубке дела у краснодарцев идут не так хорошо — 1:2 со «Спартаком» и 3:4 с «Динамо». Впрочем, в обеих встречах южный клуб был близок к ничьим.

«Локомотив» всё ещё нестабилен. Нет, клуб точно играет лучше, чем в начале прошлого сезона, но борьбы за лидерство мы от железнодорожников тоже не видим. Сейчас ещё и отсутствует Дзюба. Так что подопечным Галактионова тяжело даются победы. В последнем туре РПЛ они поделили очки с «Крыльями Советов» — 1:1.

В общем, я верю в «Краснодар». Клуб играет интересно, только побеждает, по крайней мере в РПЛ. Так что я отдаю предпочтение хозяевам поля. Железнодорожники пока что находятся не на том уровне», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

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