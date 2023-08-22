Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Антверпен» — АЕК

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Антверпен» – АЕК.

Ставка: победа АЕКа с форой (0) за 2.34.

«Антверпен» даже с учётом чемпионского статуса сложно назвать сильнейшей командой Бельгии. В прошлом сезоне Марку ван Боммелу повезло подловить на спаде большинство конкурентов, а уже в новом сезоне его команда стартовала не очень убедительно. Сказались кадровые изменения, да и в целом уровень «Антверпена» такой, что не позволяет стабильно побеждать даже у себя в чемпионате. Отсюда и потери очков с «Андерлехтом» и «Левеном», а также неубедительное выступление в Суперкубке, где обыграть «Мехелен» получилось только в серии пенальти.

Лучшие прогнозы на сегодня.

АЕК не без труда прошёл на предыдущей стадии загребское «Динамо». После минимальной победы на выезде греки умудрились дома проигрывать в два мяча, а потом забить два гола уже в компенсированное арбитром время. Чемпионат АЕКа ещё не стартовал, но по первым двум играм сезона нельзя сказать, что у него плохая функциональная подготовка, скорее наоборот. Если исходить из впечатления от игры команд, то тут греки смотрятся предпочтительнее, у них хороший баланс между обороной и атакой, умение забирать инициативу и контролировать ход матча. «Антверпен» же не отличается стабильностью и класса ему не хватает. Стоит присмотреться к ставке на победу АЕКа с форой (0) за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 5.14.

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