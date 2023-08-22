«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч предсезонного турнира

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Блинова «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет и ТБ 6.5 за 3.00.

«Пока «Нефтехимик» ничего нового нам не открыл, но и не разочаровал, что уже можно считать положительным результатом. У второй команды республики не так уж и много вариантов, чтобы оставаться на плаву. Главный и чуть ли не единственно действующий вариант: вгрызаться в каждом матче, а внутри матча в каждом эпизоде, чтобы этим нивелировать разницу в бюджетах с олигархами. Вот «Нефтехимик» и тренируется вгрызаться, начав с хозяина турнира. И, в принципе, получилось это у «маленьких татар» неплохо, и кое-что в итоге они даже сумели для себя выкроить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С «Салаватом» нижнекамцам не будет легче, поскольку уфимцы будут свежее, а в их мастеровитости давно уже никто не сомневается. То есть для «Нефтехимика» сценарий, в принципе, остаётся тем же, а если ему удастся сохранить кураж с предыдущей игры, то у «юлаевцев» вполне могут и проблемы возникнуть.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 22 августа 2023, вторник. 16:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Но я всё-таки предположу, что даже если и возникнут, то свои два очка уфимцы у «маленьких татар» всё-таки выжмут. Принципиальность башкирско-татарского противостояния никто и никогда не сможет отменить, поэтому ждёт нас игра с двойным-тройным дном, и никто в ней записному фавориту сдаваться не станет. Поэтому предположу в итоговом результате что-то подобное предыдущему матчу «Нефтехимика», в котором тот всё-таки добыл очко. То есть предположу два очка «Салавата», но ни в коем случае не возьмусь утверждать, что добудут их уфимцы в основное время. Но точно не проиграют. А вот приличный тотал ждать можно, и ставить на 6.5 и выше тоже, на мой взгляд, вполне безопасно», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.14.

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