Первый в истории FONFEST КХЛ: хоккей в городе уже 2 сентября в Москве!

Александр Овечкин и Антоха МС, трансляции матчей КХЛ на большом экране и общение с интересными гостями, хоккейная выставка и стрит-фуд на фестивале урбанкультуры.
Вот-вот стартует новый сезон «Фонбет» Чемпионата КХЛ. 1 сентября пройдёт матч за Кубок Открытия, а уже на следующий день в столице состоится грандиозное событие — первый фестиваль, объединяющий в себе любовь к хоккею, музыке и урбанкультуре.
2 сентября на территории современного уличного пространства «Дизайн-завод» можно будет посмотреть первые матчи нового сезона. Конечно же, на большом экране! Там же в игровой зоне проверят ваши хоккейные навыки, а уличная еда утолит голод. Всё в лучших традициях городских фестивалей, но теперь — без отрыва от любимой игры.
Хедлайнерами первого фестиваля от FONFEST КХЛ: хоккей в городе станут Кассета, группа ЛАУД и Антоха МС. В креативном пространстве никуда без выставки — разумеется, посвящённой хоккею. Все, кто посетит FONFEST КХЛ: хоккей в городе, смогут встретиться с блогерами и другими гостями «Дизайн-завода», а главным гостем станет Александр Овечкин! С легендарной Восьмёркой, стремящейся за рекордом Уэйна Гретцки, можно будет не только пообщаться, но и взять у него автограф.
Как попасть на FONFEST КХЛ: хоккей в городе? Вход — бесплатный! Достаточно зарегистрироваться на сайте и приехать в центр городской культуры, чьей частью совсем скоро станет и хоккей.
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