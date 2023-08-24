«Тобол» — «Виктория» Пл: прогноз Зорана Тошича на матч отбора Лиги конференций

Бывший игрок «Тобола», ЦСКА, сборной Сербии Зоран Тошич дал прогноз на поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА «Тобол» — «Виктория» Пльзень.

Ставка: победа «Тобола» за 4.70.

«Виктория» — команда с большим опытом выступлений в еврокубках, очень мне знакомая. Несколько раз играл против неё. Для меня, например, неважно, где первая встреча проходит. Думаю, всем понятно, сколько этот поединок может принести клубу и городу. Так что надо сыграть максимально качественно и сделать всё, чтобы победить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уверен, «Тобол» будет действовать на победу, да ещё и при полном стадионе. Вопрос, как именно нужно играть, оставлю тренеру. Я бы не сказал, что играть под давлением, когда остаётся шаг до группы еврокубка, тяжело. Каждый спортсмен и футболист живёт для таких моментов. Надо получить удовольствие и сыграть в свой лучший футбол. Остался всего один шаг, если хочешь играть с сильными командами, придётся таких и обыгрывать.

Конечно, верю в «Тобол» и болею за него. Счёт не стану прогнозировать, но любая победа будет большим успехом! Верю, что выиграет «Тобол», — сказал Тошич.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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