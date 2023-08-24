Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «КИ Клаксвик» — «Шериф»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «КИ Клаксвик» – «Шериф».

Ставка: победа «Клаксвика» за 3.45.

Футбольный клуб «КИ Клаксвик» здорово смотрелся в Лиге чемпионов, в котором смог пройти два раунда и дойти до дополнительного времени ответного матча в третьем. Поражение от «Мольде» (0:2) стало для «Клаксвика» вторым подряд. До этого была проиграна игра чемпионата страны, но если брать домашние матчи, то «Клаксвик» в 2023 году ещё ни разу не проигрывал на своём поле. При этом в пяти из шести последних домашних матчей во всех турнирах с участием «Клаксвика» забивалось не более двух мячей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В далёком путешествии «Шерифу» будет непросто, ведь тираспольцы выиграли только 2 из 14 последних матчей на чужих полях в еврокубках, а три из четырёх последних встреч закончились поражениями. Исключением стала только ничья 2:2 с белорусским БАТЭ, но этот матч можно не брать в расчёт, так как он был сыгран на нейтральном поле. Таким образом, поставим на победу хозяев.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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