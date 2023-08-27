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«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Василия Уткина на матч Примеры

«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Василия Уткина на матч Примеры
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Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» – «Барселона».

Ставка: 1 или 2 гола в матче за 2.35.

«У Хави работы по-прежнему непочатый край. Травмы Араухо и Педри не добавляют уверенности в себе. Возможно, «Барселона» и хотела бы демонстрировать более агрессивный и яркий футбол, но по-прежнему играет с большей оглядкой на свои ворота. Вряд ли что-то изменится на «Эстадио де ла Керамика», ведь гостевые матчи даются команде с большим трудом. Новый сезон начался с ничьей с «Хетафе», а предыдущий завершился поражениями от «Вальядолида» и «Сельты».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ставить на исход рискованно, «Вильярреал» наверняка забаррикадируется на своей половине всеми силами. Поэтому спрогнозируем всего один или два мяча усилиями обеих команд, как это было в предыдущей очной встрече», — сказал Уткин.

Испания - Примера . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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