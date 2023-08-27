«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Василия Уткина на матч Примеры

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» – «Барселона».
Ставка: 1 или 2 гола в матче за 2.35.
«У Хави работы по-прежнему непочатый край. Травмы Араухо и Педри не добавляют уверенности в себе. Возможно, «Барселона» и хотела бы демонстрировать более агрессивный и яркий футбол, но по-прежнему играет с большей оглядкой на свои ворота. Вряд ли что-то изменится на «Эстадио де ла Керамика», ведь гостевые матчи даются команде с большим трудом. Новый сезон начался с ничьей с «Хетафе», а предыдущий завершился поражениями от «Вальядолида» и «Сельты».
Ставить на исход рискованно, «Вильярреал» наверняка забаррикадируется на своей половине всеми силами. Поэтому спрогнозируем всего один или два мяча усилиями обеих команд, как это было в предыдущей очной встрече», — сказал Уткин.
Экспресс с коэффициентом 6.42.
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