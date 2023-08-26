«Вильярреал» — «Барселона». Хави достучится до Левандовского?

27 августа состоится матч 3-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона». Начало — в 18:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу каталонцев составляет 2.02, а на «жёлтую субмарину» можно поставить за 3.60. Ставки на ничью принимают за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вильярреал» — «Барселона» 27 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Вильярреал» — «Барселона» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.17. Ставку на победу каталонцев с точным счётом 2:1 можно сделать в «Фонбет» за 9.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» (27.08.2023)

«Вильярреал» принимает «Барселону» на «Керамика – Эль-Мадригал». Хозяева поля стремятся одержать две победы подряд на начальном этапе сезона Ла Лиги, в то время как чемпионы Испании пытаются сделать то же самое. Каталонцы неудачно провели первую игру в сезоне. Они начали её с ничьей со счётом 0:0 в гостях у «Хетафе».

Рафинья был удален с поля в первом тайме, но теперь дисквалификация закончилась, и он может помочь команде. В остальном «Барселона» была хороша. Она владела мячом 75% времени и нанесла пять ударов по воротам, но в итоге так и не смогла сломить «Хетафе» на протяжении всех 90 минут.

Главный тренер «Реала Сосьедад» высказался о дебюте Захаряна.

Подопечные Хави быстро вернулись к победам, обыграв «Кадис» со счётом 2:0. Педри с передачи Гюндогана забил первый гол, а увеличил преимущество Ферран Торрес. Всего сине-гранатовые нанесли 24 удара по воротам, 10 из которых попали в створ, а точность передач составила 91% при 75% владения мячом.

Роберт Левандовски взял на себя основную долю негатива в этом неудачном стартовом отрезке Ла Лиги, ведь он уже четыре матча не забивает в чемпионате Испании, хотя в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола.

Что касается «Вильярреала», то в стартовый уикенд он потерпел поражение от «Бетиса» (1:2), пропустив гол на 95-й минуте.

Однако в следующем матче команда Кике Сетьена всё же добилась победы: Жерар Морено стал автором единственного мяча и помог «жёлтой субмарине» выиграть у «Мальорки» со счётом 1:0.

Тер Штеген продлил контракт с «Барселоной».

Пока непонятно, в каком состоянии находится «Барса». Да, она одержала победу, но над слабым «Кадисом». То же самое касается «Вильярреала», который пока не впечатляет. Мы предлагаем не ждать голов от этой игры и поставить на тотал меньше 2.5 мяча. Ставки на это событие в «Фонбет» принимают за 2.20, а всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 11.28.

Геркус может стать президентом «Арсенала».

Павел Погребняк стал игроком футбольного клуба «Чисто Питер».

Главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну опроверг слухи о конфликте с Бензема.

Мартино: в ближайших матчах «Интер Майами» Месси может остаться в запасе.