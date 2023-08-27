«Бёрнли» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Астон Вилла».

Ставка: ничья за 3.55.

«Бёрнли» и «Астон Вилла» встретятся в 3-м туре чемпионата Англии. Гости пока показали очень нестабильные результаты в турнире. Но, думаю, сейчас «львы» постараются добиться успеха.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бёрнли» пока не успел толком показать себя в АПЛ. Клуб сразу же провёл матч с действующим чемпионом Англии – 0:3 с «Манчестер Сити». В прошлом сезоне подопечные Компани в Чемпионшипе выглядели очень прилично, в Кубке Англии смогли довольно далеко пройти. Посмотрим, как пройдёт их сезон в АПЛ.

А вот «Астон Вилла» выдала три результативных и совершенно разных матча на старте сезона. Сперва клуб крупно уступил «Ньюкаслу», с которым они преследуют в АПЛ примерно одинаковые цели – 1:5. Казалось бы, что есть проблемы у подопечных Унаи Эмери. Однако затем «львы» все вопросы с себя сняли – 4:0 во 2-м туре лиги с «Эвертоном» и 5:0 в первом матче квалификации Лиги конференций с «Хайбернианом».

Да, «Вилла» тут выглядит фаворитом. Мне кажется, за этой командой стоит следить. Она и в прошлом сезоне показывала достойные результаты. Сейчас же «львам» не так просто – они начали чередовать матчи в Премьер-лиге с квалификацией Лиги конференций. А на выезде с «Бёрнли» просто не бывает. Так что я тут поверю в то, что хозяева поля не уступят. Ставлю на ничью», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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