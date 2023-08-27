«Вильярреал» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.60.

«Вильярреал» и «Барселона» встретятся в третьем туре чемпионата Испании. Не думаю, что это будет простая игра для каталонцев. Не уверен, что они тут добьются победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселоне» тяжело пришлось в первом туре чемпионата Испании. Клубу противостоял «Хетафе», который делал все, чтобы не уступить. По итогу, игра была тяжелой, не слишком активной — 0:0. Во втором туре «сине-гранатовые» на эмоциях обыграли «Кадис», не пропустив (2:0). Хотя в том матче подопечные Хави открыли счет только после 80 минуты.

«Вильярреал» же стартовал в Ла Лиге с поражения – 1:2 от «Бетиса». Но уже во втором туре подопечные Кике Сетьена выиграли у более легкого соперника – 1:0 с «Мальоркой». В последние годы «желтая подлодка» является довольно сильным клубом, который часто участвует в еврокубках.

Да, на бумаге «Барселона» тут выглядит явным фаворитом. Но я все-таки не уверен в успехе каталонцев. Пока что клуб еще «вкатывается» в новый сезон. Плюс, получили травмы у команды Педри и Араухо. Без них и без ушедшего Дембеле подопечные Хави могут потерять очки. Хотя и голов от обоих соперников я тоже жду», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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