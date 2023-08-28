Прогноз на игру первого круга US Open Камилла Рахимова — Белинда Бенчич

Представляем вашему вниманию прогноз на матч US Open Камилла Рахимова — Белинда Бенчич.

Ставка: ТБ 19.5 за 1.92.

78-я ракетка мира довольно успешно адаптировалась к харду. Камилла добралась до финала турнира в Стэнфорде и остановилась в четвертьфинале чемпионата в Чикаго. Болельщики ждут от россиянки хорошего результата на US Open. Рахимова талантлива, но ей пока не хватает стабильности.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бенчич также успешно перешла на хард. Теннисистка из Швейцарии пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале, где уступила Самсоновой со счётом 0:2. Техника у Белинды на высоком уровне, но пока она не набрала оптимальные физические кондиции.

Бенчич вполне логично признаётся фавориткой встречи. Но вот то, что россиянка окажет ей серьёзное сопротивление, весьма вероятно. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 19.5 гейма. На этот исход есть выгодный коэффициент 1.92.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

Собкин: Джокович и Алькарас выступают в роли красной тряпки для быка.

Петрова рассказала, у кого из россиянок лучшая сетка на US Open.

Алькарас назвал черту, которую хотел бы перенять у Джоковича.