Прогноз на матч чемпионата Португалии «Риу Аве» — «Порту»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примейры «Риу Аве» — «Порту».
Ставка: «Риу Аве» не проиграет за 2.85.
По итогам прошлого сезона «Риу Аве» занял место в середине турнирной таблицы – 12-е. При этом ровно год назад команда Луиша Фрейре играла матч с «Порту» и одержала над статусным соперником первую за 18 лет победу.
Старт текущего сезона даёт «Риу Аве» осторожный оптимизм. Команда неплохо смотрелась в матче 1-го тура с «Шавишем» (2:0), но уступила на выезде «Эшторилу». Игра с «Шавишем» стала для «Риу Аве» пятым из шести последних матчей, в котором забивалось не более двух мячей. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча в букмекерской конторе «Марафон» можно с коэффициентом 2.10. При регистрации можно получить выгодный приветственный бонус.
«Порту» оба первых матча чемпионата выиграл со счётом 2:1 у клубов средней руки «Морейренсе» и «Фаренсе». При этом в матче с «Фаренсе» победный гол был забит на 10-й добавленной минуте. Пока команда Сержиу Консейсау не производит впечатление одного из главных фаворитов и способна потерять очки на ровном месте. Поставим на то, что «Риу Аве» не проиграет.
Экспресс с коэффициентом 6.42.
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