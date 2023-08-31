Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Брюгге» — «Осасуна»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Брюгге» – «Осасуна».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.88.

«Осасуна» в первом матче пострадала из-за собственной неэффективности в атаке. Испанский клуб не уступал сопернику по большинству ключевых показателей, но смог забить только один гол, пропустив в ответ два с трёх опасных контратак. Теперь ему придётся отправиться в Бельгию отыгрывать минимальное отставание в счёте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Осасуне» пока явно не хватает опыта в еврокубках, в которых она довольно давно не принимала участия, однако главное — забить первый гол и лучше действовать на своей половине поля. На выезде гости выступают в нынешнем сезоне не так плохо, одержав две победы в двух играх при средней результативности в два гола. Поэтому хотя бы один гол от них напрашивается. Разумеется, и «Брюгге» отсиживаться в обороне, оберегая преимущество всего в один мяч, не станет.

Дома чёрно-синие попросту неудержимы – в четырёх матчах добились трёх крупных побед. За этот период они в среднем забивали по четыре гола за матч. Таким образом, голов в предстоящей встрече действительно должно быть много. Основной ставкой возьмём тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.88.

Экспресс с коэффициентом 5.89.

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