«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.
Ливерпуль» примет дома «Астон Виллу» в четвертом туре АПЛ. «Красные» довольно неплохо стартовали в сезоне, если учитывать их прошлый розыгрыш Премьер-лиги. Не думаю, что гостей тут ждет успех.
«Ливерпуль» пока не проигрывал со старта сезона. В первом туре команда сыграла вничью с «Челси» (1:1), а затем обыграла «Борнмут» (3:1) и «Ньюкасл» (2:1). Все матчи были тяжелыми для «красных», но они, даже несмотря на уход некоторых основных игроков, все равно пока справляются.
Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!
А вот «Астон Вилла» неудачно стартовала в новом розыгрыше чемпионата Англии – сходу разгромно проиграла «Ньюкаслу» (1:5). Но затем подопечные Унаи Эмери сумели доказать, что это была ошибка – клуб выиграл в четырех матчах. Причем «Хиберниан» в квалификации Лиги конференций «львы» прошли, ни разу не пропустив – 3:0 и 5:0.
В общем, я тут ждем тяжелой и равной борьбы. «Астон Вилла» мне нравится в последние сезоны, за ней интересно следить. Но сейчас «Ливерпуль» все-таки сильнее. «Львам» еще и не повезло с графиком. Моя ставка – победа «Ливерпуля», — сказал Павлюченко.
ЦСКА — «Зенит»: Семак огорчит Федотова.
Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148
- 3 сентября 2023
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 2 сентября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 1 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:46
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 31 августа 2023
-
19:00
-
18:00