ЦСКА – «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Адмирал».

Ставка: победа ЦСКА за 1.42.

«Вслед за Кубком Открытия ЦСКА ждёт противостояние с другим открытием — с командой, которая стала для всех таковой в прошлом сезоне. Это «Адмирал» из Владивостока.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Леонид Тамбиев создал на берегах Тихого океана отличную команду. И теперь с неё спрос особый. ЦСКА же уступил в первом матче нового сезона «Ак Барсу». Причём, мягко говоря, по делу. И естественно, что сейчас красно-синие хотят реваншироваться перед своими трибунами и перед тренерским штабом.

«Адмирал» проведёт первый матч сезона против действующего обладателя Кубка Гагарина, который дополнительно мотивирован вышеуказанным поражением.

Традиционно команда из Владивостока считается для ЦСКА удобным в плане результатов соперником. В 17 матчах красно-синие выигрывали 15 раз. Понятно, что и сейчас ЦСКА фаворит. Конечно, «моряки» будут сражаться и доказывать неслучайность своего прошлогоднего выступления, но в этой игре они с хозяевами не справятся. ЦСКА победит, не прибегая к овертайму или буллитам. Уж слишком сильной будет мотивация команды Сергея Фёдорова после поражения в стартовой игре сезона», — сказал Емелин.