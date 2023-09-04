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«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Казани
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.75.

«В первом матче чемпионата мне понравился «Ак Барс», который переломил сопротивление чемпионского ЦСКА, одержав убедительную победу в Москве со счетом 5:2. Трудно было увидеть какие-то слабые места у казанцев. Это команда-машина, особенно в плане нападения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Трактор» в своем первом матче натужно победил вернувшуюся в высший свет «Ладу» (2:1), да и то решающий гол был забит после дикой ошибки вратаря тольяттинцев Владислава Подъяпольского. Удивило еще, что «Лада» перебросала «Трактор» со счетом 32-19, то есть вполне могла побеждать. А ведь мы говорим о команде, которая по всеобщему прогнозу не попадет в плей-офф.

Еще я видел предсезонный матч в Казани, в котором «Трактор» вел 2:0, но потом «Ак Барс» переломил ход матча и одержал победу (4:2), а Александр Радулов сделал дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, у челябинцев хорошо показал себя вратарь Зак Фукале. Но мощная атака казанцев должна перебить этот аргумент.

Я бы в этом матче взял кэф 1,75 на то, что «Ак Барс» победит в основное время. Вот так просто. А что тут усложнять? Казань очень впечатляет», — сказал Лысенков.

Старт казанцам удался:
«Ак Барс» — «Трактор». Радулов, Шипачёв и Яшкин приведут к победе
«Ак Барс» — «Трактор». Радулов, Шипачёв и Яшкин приведут к победе
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