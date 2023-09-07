Казахстан — Финляндия: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч Казахстан – Финляндия в квалификации Евро-2024.

Ставка: Казахстан не проиграет и ТБ 1.5 за 2.75.

«У сборной Казахстана есть реальнейший шанс попасть на Евро-2024. После четырёх туров казахи делят лидерство с финнами, у обеих команд по девять очков после четырёх туров. Понятно, что много сложных встреч впереди, но Казахстан победил саму Данию у себя, выиграл в Северной Ирландии. Успехи существенные. Обидно, конечно, что на старте уступили словенцам на своём поле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Магомед Адиев большую работу проделал, это видно. Никогда таких успехов у казахской команды не было. Не сказать, что какое-то невероятное поколение появилось в Казахстане, но есть лидеры практически по всех линиях. Алип в защите, Зайнутдинов в центре поля. Но главное, что Адиеву удалось сплотить команду, объединить. И она бьётся в каждом матче. Выиграть с 0:2 у Дании – это вообще подвиг, на мой взгляд. Тем более у нынешней Дании.

Финны, как и казахи, победили в Северной Ирландии, а также обыграли дома Сан-Марино и Словению. В большей степени это домашняя команда, как и Казахстан. Они, конечно, понимают, что казахи сейчас в хорошем состоянии, но, думаю, уверены, что способны их обыграть, поэтому закрываться не будут.

Я ставлю на то, что Казахстан не проиграет при тотале больше 1.5 мяча. Очень вероятна ничья 1:1, но и выиграть хозяева могут. Поддержка будет просто невероятной, я в этом не сомневаюсь. Команда заставила поверить в себя. И финнам будет очень тяжело под таким давлением. А состав у них средненький. Каких-то новых невероятных звёзд нет. Все те же Пукки, Похьянпало, Камара. Ничего особенного», — сказал Титов.