Словакия — Португалия: прогноз Тимура Журавеля на встречу отбора Евро-2024

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Португалия.
Ставка: ничья за 4.60.
«Мы все скучаем по клубному футболу, но и среди сборных есть интересные матчи. К примеру, матч Словакия — Португалия. Играют первое и второе места в группе. Португальцы опережают соперника на два очка, поэтому, играя гостевой матч, они не будут и против ничьей.
По турниру это нормально, и Словакия — команда упёртая, которая постоянно катает дома железобетонные низы. Не думаю, что это будет игра от ножа, прям искры будут лететь — нет.
Мне кажется, что игра будет спокойной с решением своих турнирных задач. Обе команды оторвались в своей группе и, понятно, отправятся на Евро, поэтому могут позволить себе не играть любой ценой на победу.
Думаю, что ничья тут всех устроит. Португальцам она нужна, а словакам ничего страшного не принесёт. При ничейном исходе каждая из команд отработает свои футбольные моменты. Это самый логичный исход, исходя из турнирной ситуации, из цены игры, из силы команд», — сказал Журавель.
- 8 сентября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 7 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00