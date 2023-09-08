Словакия — Португалия: прогноз Тимура Журавеля на встречу отбора Евро-2024

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Португалия.

Ставка: ничья за 4.60.

«Мы все скучаем по клубному футболу, но и среди сборных есть интересные матчи. К примеру, матч Словакия — Португалия. Играют первое и второе места в группе. Португальцы опережают соперника на два очка, поэтому, играя гостевой матч, они не будут и против ничьей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По турниру это нормально, и Словакия — команда упёртая, которая постоянно катает дома железобетонные низы. Не думаю, что это будет игра от ножа, прям искры будут лететь — нет.

Мне кажется, что игра будет спокойной с решением своих турнирных задач. Обе команды оторвались в своей группе и, понятно, отправятся на Евро, поэтому могут позволить себе не играть любой ценой на победу.

Думаю, что ничья тут всех устроит. Португальцам она нужна, а словакам ничего страшного не принесёт. При ничейном исходе каждая из команд отработает свои футбольные моменты. Это самый логичный исход, исходя из турнирной ситуации, из цены игры, из силы команд», — сказал Журавель.