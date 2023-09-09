Азербайджан — Бельгия: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Азербайджан — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 1.80.

«Сборные Азербайджана и Бельгии встретятся в 5-м туре квалификации чемпионата Европы 2024 года. Пока азербайджанцы не добились ни одной победы в отборе. Сейчас им тоже будет трудно, я уверен.

Да, у Бельгии идёт непростой период. Уже приходит новое поколение игроков – старое больших побед так и не добилось. Сейчас из-за травмы ещё и отсутствует главная звезда команды – Кевин Де Брёйне. Сборную после ЧМ-2022 ещё и возглавил Доменико Тедеско.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Несмотря на всё это, свои очки в квалификации Евро-2024 команда набирала пока – 3:0 со Швецией, 1:1 с Австрией и 3:0 с Эстонией. «Красные дьяволы» теперь располагаются на второй строчке и уступают австрийцам, имеющим на одну игру больше, три очка.

А вот Азербайджан пока ни одной победы на этом этапе отбора не добыл – 1:4 с Австрией, 0:5 со Швецией и 1:1 с Эстонией. С одним очком команда идёт на последнем, пятом месте. Пока что подопечные Джанни Де Бьязи не лучшим образом показывают себя в обороне, много пропускают.

Тут, конечно, в успех Азербайджана верится с трудом. У Бельгии очень классные футболисты. Так что для меня тут фаворит очевиден», — сказал Мостовой.